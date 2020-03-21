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Tuba Büyüküstün'den YouTube kararı: Herkese iyi geleceğini düşünüyorum

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, koronavirüs salgınına tedbir olarak herkesin eve kapandığı günlerde, hayranlarıyla YouTube kanalı üzerinden buluşacağını duyurdu.

Tuba Büyüküstün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda YouTube kanalında artık sohbet videoları yayınlayacağını söyledi.

Tuba Büyüküstün açıklamasında, "Toplumsal hatta küresel olarak alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki zorunda olmadıkça evden çıkmamamız gerekiyor. Bir süre belirsizlik var ve çılgın sorular var kafamızda. Bu soruları bu dönemde sohbet ederek aşmaya karar verdim. YouTube kanalımdan sizinle sohbet etmek ve paylaşmak istiyorum. Bunun herkese iyi geleceğini düşünüyorum. En azından günümüzün içinde küçücük bir mola olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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