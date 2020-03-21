GÜNCEL

Rizeli koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor

RİZE’nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) koronavirüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.

Tahsin Öztürk, Merkez mahallesindeki evinin yanında bulunan 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine, 8 metrekarelik ağaç ev yaptı. Koronavirüse karşı yaptığı tek odalı evde yaşamaya başlayan Öztürk, sokağa da çıkmıyor. Misafirlerini ise kolonya ile karşılıyor.

Koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar ağaç evde kalacağını söyleyen Öztürk, "Koronavirüse karşı kendime güvenli bir yer oluşturdum. Burada kalıyorum. Tek başıma insanlardan uzak kafamı da dinliyorum. Bol bol çay içip, manzaranın tadını çıkıyorum. Bu virüsü insan taşıyor. Önlem almamız lazım. Çok ziyaretçi almıyorum gelen olursa ilk işim kolonya tutmak oluyor’’ dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Beko'da Koronavirüs belirtisi
Fatih Altaylı'dan kororavirüs tepkisi: Bu kadar eşekle Allah hepimizi korusun
Koronavirüs ertelemesi en çok Ronaldo'ya kaybettirecek
AK Parti'li belediyelerden sağlık personellerine ücretsiz otopark ve ulaşım desteği
Rizeli genç, koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
Türkiye'de corona virüsten ölenlerin ortak özelliği! Sağlık Bakanı açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı
EBA TV frekans numaraları 2020 nasıl ayarlanır?
Tuba Büyüküstün'den YouTube kararı: Herkese iyi geleceğini düşünüyorum
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Eda Ece ve Nesrin Cavadzade isyan etmişti FOX TV Yasak Elma için flaş karar
Babil 10. bölüm fragmanı
Bugün kandil mi 21 Mart ne kandili var Diyanet