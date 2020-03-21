GÜNCEL

İbrahim Kalın Aşık Veysel anısına türkü seslendirdi

Veysel'in vefatının 47. yılı nedeniyle stüdyoya giren Kalın, "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, halk ozanı Aşık Veysel'e ithafen türkü seslendirdi.

Poll Production'dan yapılan açıklamaya göre, Veysel'in vefatının 47. yılı nedeniyle stüdyoya giren Kalın, "Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz" türküsünü söyledi.

Kalın, sözü ve müziği Aşık Veysel'e ait olan türküyü bağlama çalarak icra etti.

Türkü için Aşık Veysel ve İbrahim Kalın'dan görüntülerin yer aldığı bir video klip de hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalın, "Kültür dünyamızın en büyük miraslarından, türküleri her yüzyılda yaşayacak ve yaşatılacak olan değerli halk ozanımız Aşık Veysel'i ölüm yıl dönümünde en sevilen eserlerinden biri ile anmak ve tüm sevenlerine armağan etmek istedim. Büyük ozanımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank açıkladı! 2 ay kira ödemeyecekler
Almanların koronavirüsü sırrı ne? Vaka sayısı çok ancak ölü sayısı az
Gürcistan Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
Antalya'da boşandığı kadın takip edip tabancayla vurdu
Fenerbahçe'de Hüseyin Eroğlu sürprizi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı
Ali Babacan’dan corona uyarısı: Açıklanan tedbirlere uyalım
Nusret Gökçe telefon numarasını takipçileriyle paylaştı tek tek cevap verdi
Rizeli koronavirüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Bulgaristan'dan korona itirafı yardım AB'den değil Türkiye'den geldi
Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinden neler ayrıldığını anlattı
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı