İnsanlar eve kapanınca güvercinler aç kaldı!

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona nedeniyle ölümlerin sayısı 12 bini geçti. En çok etkilenen ülke ise İtalya oldu. İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 4 bin 825'e yükseldi. İspanya’da bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, salgınla ilgili son veriler paylaşıldı. Bakanlık, Cuma günü 1002 olan ölü sayısının 24 saat içinde 1326’ya yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı ise 19 bin 980’den 24 bin 926’ya ulaştı.

İspanya'da insanlar evlerinden çıkmaya korkar oldu. Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde İspanya’daki durumun bir parçası. Aç kalmış güvercinler ıssız sokakta yem veren vatandaşın peşinden gidiyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntü kısa süre viral.