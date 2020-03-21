Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini korumanın çeşitli yöntemlerini denemeye başladı. İstanbul'da bulunan bir matbaada çalışanlar kendilerini dezenfekte etti.

Çalışanlar üzerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem almaya çalıştı. Çalışanların kendilerini dezenfekte ettiği o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.