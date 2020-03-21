YEREL

Matbaa çalışanları kendilerini böyle dezenfekte etti

İstanbul'da bulunan bir matbaada virüsten korunmak isteyen çalışanlar kendi kendilerini dezenfekte etti.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirgin olan vatandaşlar kendilerini korumanın çeşitli yöntemlerini denemeye başladı. İstanbul'da bulunan bir matbaada çalışanlar kendilerini dezenfekte etti.

Çalışanlar üzerine dezenfektan sıkarak virüse karşı önlem almaya çalıştı. Çalışanların kendilerini dezenfekte ettiği o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!
Bakanlık açıkladı: 65 yaş üstüne sınırlama geldi
Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs çağrısı
Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz yolculuk uygulaması durduruldu
Türkiye'de 1250 TL'ye yasa dışı koronavirüs testi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman dizisinin oyuncularından sağlık çalışanlarına anlamlı destek
Derya Uluğ tuvalet kağıdını top sektirir gibi sektirdi! Şovunu yaptı
Nusret Gökçe telefon numarasını takipçileriyle paylaştı tek tek cevap verdi
İbrahim Kalın Aşık Veysel anısına türkü seslendirdi
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı
Bulgaristan'dan korona itirafı yardım AB'den değil Türkiye'den geldi
Ali Babacan’dan corona uyarısı: Açıklanan tedbirlere uyalım
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı