Derya Uluğ tuvalet kağıdını top sektirir gibi sektirdi! Şovunu yaptı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Uluğ, tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği anları takipçileriyle paylaştı.
Bir süredir kendisi gibi müzisyen Asil Gök ile aşk yaşayan Derya Uluğ, son dönemlerde tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbir alıyor.
Instagram'dan evde geçirdiği anları yayınlayan Uluğ'un son paylaşımı dikkat çekti. Şarkıcı, son olarak tuvalet kağıdını top gibi sektirdiği videoyu yayımladı.