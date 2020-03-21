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Kuruluş Osman dizisinin oyuncularından sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle aralıksız mücadele eden sağlık çalışanlarına video çekerek teşekkür etti.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncuları, bir video paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dizide Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, "Koronavirüsle mücadelede bizler için gece gündüz demeden sabır ve fedakarlıkla çalışan başta Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Sizi canı gönülden alkışlıyoruz" dedi.

Videoda Burak Özçivit'le birlikte Yiğit Uçan, Alma Terzic, Emre Basalak ve Latif Koru da sağlık personeline teşekkür etti.

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