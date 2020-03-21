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İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılınmaya ara verildiği dönemde İsmailağa Camii'inde elindeki tükürüğü caminin duvarlarına sürten kişi hakkında açıklama yapan İsmailağa Vakfı söz konusu kişinin psikolojik sorunları olduğunu ve virüs belirtisi taşımadığını belirtti.

İstanbul Fatih'teki İsmailağa Camii'nde bir kişinin elindeki tükürüğü caminin birçok yerine sürdüğü tepki çeken videoyla ilgili İsmailağa Vakfı'ndan yapılan açıklamada söz konusu kişinin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu halde bulunulan birçok yer kapatılırken camilerde de cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.

Böyle bir ortamda bugün sosyal medyada paylaşılan bir video çok konuşuldu. Videoda İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir kişinin elindeki tükürüğü caminin merdiven tırabzanlarına ve kolonlarına sürttüğü görülüyor.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI
İsmailağa Vakfı, sosyal medyadan bu videodaki kişi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada; görüntülerdeki kişinin psikolojik sorunları olduğu, herhangi bulaşıcı bir hastalığı olmadığı ve caminin tekrar dezenfekte edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Bugün sosyal medyada paylaşılan videoda İstanbul Fatih'teki İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir kişi elini ağzına götürdükten sonra tükürüğünü caminin kolonuna, tırabzanlarına sürerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü sosyal medyada paylaşılmış ve tepki çekmişti.

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