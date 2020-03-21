POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanları ile internet üzerinden görüntülü “Covid-19” toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ile internet üzerinden görüntülü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni tip Korona virüse karşı şehirlerde alınan tedbirlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

Partisinin büyükşehir belediye başkanlarına hitap eden Kılıçdaroğlu, başkanların illerde yaptıkları çalışmaları takip ettiğini belirterek yaşanan salgın hastalık dolayısıyla duyarlılık gösterdikleri için başkanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Yaşanan salgın hastalıkta başkanların kendi kentlerine büyük önem verdiklerini ve 11 Büyükşehir Belediye Başkanın da bu yönde çalıştıklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, “Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Hangi görüşten ve kimlikten olursa olsun kentinizde yaşayan insanların sorularıyla ilgilenmek de sizin temel görevlerinizden birisi oluyor. Pazartesi günü de bu konuda neler yapılması gerektiğini daha geniş şekilde anlatacağım. Bize düşen sağlıklı bir şekilde önerileri topluma aktarmak. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben karamsar değilim. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız” dedi.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları da Korona virüse karşı illerde yaptıkları çalışmaları ve aldıkları önlemleri Kılıçdaroğlu’na aktardı.

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