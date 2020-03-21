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Koronavirüs engel tanımadı! Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı

Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Esenyurt Meydanı'nda banklara oturulmaması uyarısı yapılmasına rağmen vatandaşlar bariyerleri ve önlemleri aşıp oturmaya devam etti. Esenyurt Belediyesi Zabıtası gün boyu vatandaşları oturmamaları için uyardı. Banklara oturan bir vatandaş ise neden oturuyorsun sorusuna, "Herkes oturuyor" diyerek cevap verdi.

Türkiye'de korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların bir araya gelmelerini önlemek için bir dizi tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında insanların bir arada oturmaması için Esenyurt Meydanı'nda da bankların çevresi kapatıldı. Yapılan tüm uyarılara rağmen bariyerleri ve bantları aşan vatandaşlar banklarda oturmaya devam etti. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri banklara oturan vatandaşları tek tek gezerek kalkmaları konusunda uyardı. Vatandaşlara uyarıları dikkate alıp kalkmalarından hemen sonra aynı banklara başka vatandaşların da gelip oturduğu görüldü.

Banklara neden oturulduğu sorulan vatandaşlar, "Korktuk vallahi korktuk. 60 - 70 yaşındakileri tez götürüyor dediler korktuk" dedi.
Banklara oturan bir diğer vatandaş ise "Herkes oturuyor. Arkadaşlar oturunca bende oturdum. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey bir şey yapamayız" diye konuştu.

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