İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek veren İzmirli vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu.

Bu sırada bazı sürücüler de korna çalarak alkışlara destek verdi.

Denizli, Manisa ve Uşak'ta da vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışladı.