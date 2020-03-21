YEREL

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Silivrili vatandaşlar sağlık çalışanlarına 3. günde alkışların yanı sıra meşale yakarak tam destek verdi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Silivri’de vatandaşlar sağlık çalışanları için balkon ve camlara çıkarak alkışlarken, bazı vatandaşlar ise oturdukları sitenin içerisinde meşale yakarak sağlık çalışanlarına destek verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybımız da arttı
Bakanlıktan yeni genelge! Lokanta ve restoranlarla ilgili kapatma kararı
THY, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gece kulübünde dans ederek hırsızlık pes dedirtti
Koronavirüs engel tanımadı! Bariyerde bankta oturmalarına engel olamadı
Nusret Gökçe telefon numarasını takipçileriyle paylaştı tek tek cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu Belediye Başkanları ile görüntülü COVID-19 toplantı
İran’da 5 yaşındaki çocuğa koronavirüsten korusun diye alkol içirdiler
Bulgaristan'dan korona itirafı yardım AB'den değil Türkiye'den geldi
Ukrayna’da öksüren yolcuyu döverek minibüsten attılar
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı