Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yeni vaka sayısını açıkladı!

Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son sayıyı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sayısının 21'e vaka sayısının ise 947'ye çıktığını söyledi.

Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı.

"21 can kaybımız var"

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında: "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.