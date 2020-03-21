POLİTİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs yeni vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, koronavirüsteki son rakamları paylaştı.

Türkiye'deki koronavirüs hastalarıyla ilgili son sayıyı açıklayan Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden sayısının 21'e vaka sayısının ise 947'ye çıktığını söyledi.

Dünyayla birlikte Türkiye'de de etkili olan ve can alan koronavirüs salgınında merak edilen son sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı.

"21 can kaybımız var"
Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında: "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilecek?
Bakan Fahrettin Koca'dan koronavirüs çağrısı
İtalya'da bilanço her gün ağırlaşıyor! 793 kişi daha öldü
Türkiye'de 1250 TL'ye yasa dışı koronavirüs testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'evde kal' çağrısını yineledi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arjantin'de zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale
Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı
Nusret Gökçe telefon numarasını takipçileriyle paylaştı tek tek cevap verdi
İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek
Bulgaristan'dan korona itirafı yardım AB'den değil Türkiye'den geldi
Gece kulübünde dans ederek hırsızlık pes dedirtti
İtalya'da belediye başkanının Koronavirüs isyanı