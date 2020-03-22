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Sivas'ta 65 yaş üstü Ethem amca 112'yi arayıp maden suyu istedi!

SİVAS’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş, 112’yi arayarak maden suyu istedi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarını, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarını sınırlandırınca Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Ethem Koçak yasağa uyarak evinden dışarı çıkmadı.

Evinden çıkamayınca 112'yi arayıp maden suyu istedi

Evinde maden suyu biten Koçak, 112 Acil ihbar hattını arayarak maden suyu ihtiyacının karşılanmasını istedi.

Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekipleri, marketten aldıkları bir koli maden suyunu eşi bir süredir İstanbul’da olduğu için yalnız kalan Koçak’ın evine bıraktılar.

Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar

Ethem Koçak, 65 yaş üzeri kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini ifade ederek, "Biz başka su içemiyoruz, maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.

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