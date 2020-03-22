Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj

Koronavirüsün ülkemizde daha fazla yayılmaması için bu dönemde dışarı çıkmak oldukça tehlikeli.

Virüsün yayılarak daha fazla can almaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan evde kalın çağrısı geldi.

Erdoğan'ın sesli mesajı, telefon araması olarak vatandaşlara iletildi.

YAŞLILAR VE KRONİK HASTALIĞI BULUNANLAR

Cumhurbaşkanı, mesajında şu ifadelere yer veriyor: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor.