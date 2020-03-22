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Bahçelievler’de çıkan yangın yürekleri ağza getirdi!

BAHÇELİEVLER’de depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu 4 araç yanarak kül oldu. Yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 07.00’de Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi Acıbadem Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, depo olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoda bulunan boş damacanaların tutuşması sonucu büyüdü. Depodan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, 1 traktör, 2 kamyonet ve bir araç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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