DÜNYA

Hırvatistan'da şiddetli depreme dans ederken yakalandılar!

HIRVATİSTAN bu sabah şiddetli depremle sarsıldı. Başkent Zagreb'in kuzeyinde 6 şiddetinde meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Büyük korkuya yol açan depreme 3 kadının dans ederken yakalandı.

Avrupa ülkesi Hırvatistan güne şiddetli depremle uyandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, büyüklüğü 6 olan bir deprem meydana geldi.

Şiddetli depremde çok sayıda bina yıkıldı. Koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkmayan halka büyük panik yaşattı. Sosyal medyada çıkan bir videoda üç kadının dans ederken depreme yakalandıkları anlar ilgi gördü. 

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