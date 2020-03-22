MEDYA

Halk TV'de konuşan Şeyda Taluk'tan akıl almaz sözler!

Koronavirüsle mücadelenin konuşulduğu programda, koronavirüs nedeniyle tehlikede olan kişilerin AK Parti seçmenleri olduğu söylendi. Şeyda Taluk'a sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Medya Mahallesi programında koronavirüse dair alınan önlemler konuşuldu.

Programın konuğu Şeyda Taluk, konuyu AK Parti seçmenine getirdi. AK Parti seçmeninin ağırlıklı olarak yaşlılardan oluştuğunu ifade eden Taluk, asıl tehlikede olanların AK Parti seçmeni olduğunu savundu.

Olayın sosyal medyaya düşmesi sonrası Şeyda Taluk'a kullanıcılar tarafından tepki yağdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan fabrikalara koronavirüs uyarısı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlılara verilecek ceza belli oldu! Bu işin şakası yok
Çin'de 3 gündür korona vakası yok! 4 ülkeye yardım teklifi
Bizi bu kafa öldürecek! Koronavirüs buraya gelmez çünkü soğuk deyip kayak yaptılar
Muğla Fethiye'de lüks villada dehşet veren cinayet: 2 ölü
Bakanlıktan en çok merak edilen 15 soruya yanıt! Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçelievler’de çıkan yangın yürekleri ağza getirdi!
İspanya'da koronavirüs nedeniyle aç kalan güvercinler yiyecek taşıyan kadına saldırdı
TRT-EBA TV'nin yayın programı 2020 yeni frekans ayarları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Lorenzo Sanz kimdir koronadan öldü Lorenzo Sanz yaşı kaç?
Sefirin Kızı 14. bölüm 2.fragmanı
Kehanetler kitabı konusu nedir 15 yıl önce koronavirüs yazılmış