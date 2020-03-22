Halk TV'de konuşan Şeyda Taluk'tan akıl almaz sözler!
Koronavirüsle mücadelenin konuşulduğu programda, koronavirüs nedeniyle tehlikede olan kişilerin AK Parti seçmenleri olduğu söylendi. Şeyda Taluk'a sosyal medyadan büyük tepki yağdı.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Medya Mahallesi programında koronavirüse dair alınan önlemler konuşuldu.
Programın konuğu Şeyda Taluk, konuyu AK Parti seçmenine getirdi. AK Parti seçmeninin ağırlıklı olarak yaşlılardan oluştuğunu ifade eden Taluk, asıl tehlikede olanların AK Parti seçmeni olduğunu savundu.
Olayın sosyal medyaya düşmesi sonrası Şeyda Taluk'a kullanıcılar tarafından tepki yağdı.