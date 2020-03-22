DÜNYA

Almanya'da korona virüs nedeniyle camilerden ezan sesi yükseldi

ALMANYA'nın Duisburg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde korona virüs nedeniyle ezan dışarıdan duyulacak şekilde okundu.

Almanya'nın genelinde ezanlar yasaklardan dolayı cami içerisinde okunuyor.

Korona virüsten dolayı camilerde namaz kılmaya ara verildiği için bugün akşam ezanının okunmasına izin verildi. DİTİB Duisburg Merkez Camisi akşam namazı ezanını dışarıdan duyulacak şekilde hoparlörlerden okudu.

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