Almanya'da korona virüs nedeniyle camilerden ezan sesi yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan fabrikalara koronavirüs uyarısı

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlılara verilecek ceza belli oldu! Bu işin şakası yok

Çin'de 3 gündür korona vakası yok! 4 ülkeye yardım teklifi

Bizi bu kafa öldürecek! Koronavirüs buraya gelmez çünkü soğuk deyip kayak yaptılar

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Bakanlıktan en çok merak edilen 15 soruya yanıt! Gıdalardan koronavirüs bulaşır mı?