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Erzurum'da coronavirüs uyarısını dikkate almadılar! Davullu zurnalı asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde korona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen Erzurum’da vatandaşlar, asker uğurlamasında davul-zurna eşliğinde göbek attı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için site önünde toplandı.

Sokağa çıkmayın uyarılarına kulak asmadılar

Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen vatandaşlar, davul-zurna eşliğinde karşılıklı göbek attı. Uzmanların ve yetkililerin 'sokağa çıkmayın' çağrısına rağmen site önünde toplanan vatandaşlar, halay çekerek asker uğurladı. Durumun polise bildirilmesi üzerine asker uğurlama merasimi polis müdahalesi ile karşılaştı.

Vatandaşların dağılmaları konusunda anons yapan polis ekipleri, grubu sessiz bir şekilde dağılmaları için uyardı.

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