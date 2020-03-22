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EGM yaşlı ve hasta vatandaşlardan gelen talepleri eksiksiz karşılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde takip edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgesi doğrultusunda '155' ve '112'ye gelen çağrıları karşılayacak yeteri kadar personelin görevlendirildiği, çağrıların eksiksiz karşılandığı belirtildi.

Vatandaşların evlerine temel ihtiyaç malzemelerinin götürülmesi ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasının hassasiyetle ülke genelinde polis ekiplerince takip edildiği aktarılan açıklamada; görevli personelin ve vatandaşların sağlığının korunması için hijyen kurallarına uyulması, maske ve eldiven kullanılması gibi koruyucu tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Öte yandan; sosyal medyadan paylaşılan videolarda polislerin, vatandaşlara istedikleri ürünleri getirirken evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardığı ve vatandaşların da bu hizmet için polislere teşekkür ettiği görülüyor.

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