YEREL

Isparta'da bankta oturan yaşlılara sulu koronavirüs ikazo

Ülke genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kontroller sıklaştırılırken, Isparta'da yasak başlamadan önce bankta oturan iki yaşlı vatandaşın üzerine yukarıdan su atan vatandaşların tatlı sert ikazı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

ISPARTA'da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, banklarda oturmaya devam edince bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Kentin Kaymakkapı ve Hükümet Meydanı'nda yoğunluk çoğalınca 65 yaş üzeri vatandaşlara zaman zaman halktan tepkiler geldi.

Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı vatandaşa yukarıdan su atılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bankta otururken bir anda tepelerinden su geldiğini gören iki yaşlı vatandaş, bir anda neye uğradıklarını şaşırdı.

Hızlıca yerlerinden kalkan iki vatandaş, suyun nereden geldiğini anlamaya çalıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda uyardı: Sokağa çıkmayın
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili videolu uyarı
Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duygulandıran paylaşım
THY 5 şehir hariç tüm uçuşlarını durdurdu
Ünlü iş adamı Numan Ceyhan koronavirüse yakalandı Candaş Tolga Işık duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Florin Andone evde çalışmalarına devam ediyor
Ünlülerden TRT-EBA TV için destek mesajları geldi!
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
65 yaş üstü teyze dışarı çıkarken polis otosu siren sesini duyunca içeri kaçtı!
Okmedyanı'nda korona virüs bahanesiyle kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp etti!
Kadir gecesi ne zaman 2020 hangi güne denk geliyor?
İHH’dan evde bakıma muhtaç ailelere destek
Ramazan Nisanın kaçında başlıyor Diyanet 2020 oruç tarihi