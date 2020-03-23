Evde kalmayıp koronavirüs tehdidine rağmen bir grup vatandaş halay çekti

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından Türkiye'de de tespit edildi.

Hükümet tarafından tedbirler sıkılaştırılırken vatandaşlara zaruri ihtiyaçları dışında dışarı çıkılmaması ve kabalık ortamlarda bulunulmaması çağrısında bulunuluyor.

Ancak birçok vatandaşlar uyarılara kulak asmıyor. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi sahilinde bir grup vatandaş halay çekti. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.