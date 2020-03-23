İçişleri Bakanı Soylu: Fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı maske üreticilerinin maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmadıklarını söyledi. Bakan Soylu, "Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.
Eş zamanlı olarak yaptıkları baskınlarda maske stoğu yapan firmaları tespit ettiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Maske stokları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız” dedi.