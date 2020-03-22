Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: Koronavirüs hastalarının yarısı Türk

Genk şehrinin eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, Facebook'ta paylaştığı videoda Belçika'da koronavirüsün hızla yayıldığını vurgularken, Genk ve Hasselt hastanelerinde yatan hastaların yarısının Türkiye kökenli olduğunu ve alınan önlemlere uyulması gerektiğini söyledi:

"Hastanede bulunan hastaların yaklaşık yüzde 50'si Türklerden oluşmaktadır. Ama bölgede Türklerin nüfusun %10-20'sini oluşturuyor. Demek ki bizim Türk insanımız alınan önlemlere yeteri kadar dikkat etmiyor. Bu önlemlere lütfen dikkat edin."

Belçika'da şu ana kadar 3 bin 401 koronavirüs vakası görülürken, virüse bağlı olarak 75 kişi hayatını kaybetti. (Euronews)