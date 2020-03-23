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Fatih Altaylı: Sağlık çalışanına şiddet uygulayanı görürsem ağzını burnunu kırarım

Habertürk TV'de yayımlanan Teke Tek programında, yazar Fatih Altaylı sağlık çalışanlarına saldıranlara tepki gösterdi. Fatih Altaylı canlı yayında, "Sağlık çalışanlarına tırnağına dokunanı görürsem kafasını, kafasını gözünü kırarım. Gerçekten döverim. Ağzını burnunu kırar, eline veririm. Kodum mu oturturum" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk’teki Teke Tek programında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı üç öğretim üyesini ağırlarken, sağlık çalışanlarına saldırılar da gündeme geldi.

Sağlık çalışanlarına saldırılar gündeme gelince sinirlenen Fatih Altaylı, "Hocam ben buradan söyleyeyim; bir tek sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem kafasını gözünü kırarım, yemin ediyorum kırarım.

Bakmayın burada beni herkes cüce zannediyor.1,90 boyum var 90 kilo ağırlığındayım, kodun mu oturturum. Sağlık çalışanlarına dokunanı da görürsem ağzını burnunu kırar eline veririm.

Peşin peşin söyleyeyim yani kimse kusura bakmasın. Yine ‘deli’ diyecekler ama delirtiyorlar beni, kusura bakmayın. Özür dilerim ama döverim, hakikaten döverim" ifadelerini kullandı.

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