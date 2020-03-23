EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk uzaktan eğitim hakkında bilgilendirme yaptı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını koronavirüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesapları ile Bakanlığın "meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınlanan "10 Soruda Uzaktan Eğitim" başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Sorular ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:

- Okullar ne zaman açılacak?

"Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız."

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