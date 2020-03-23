EBA TV'de Adnan Menderes'in idamını izletme görüntülerine tepki yağdı!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya geçirilen uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı izletildi. EBA TV'de yayınlanan sahneler, velilerin tepkisini çekti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 'uzaktan eğitim' sistemine geçildi.
Bugün başlayan uygulamada derslerden önce EBA TV'de 'Kilometre Taşları Adnan Menderes' adlı kısa animasyon izletildi. Bu kısa animasyonda eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı da detaylı şekilde anlatıldı.
Bu sahneler sosyal medyada, özellikle velilerin tepkisini çekti.