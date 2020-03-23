Dünyayı sarsan coronavirüs videosu! Covid laboratuvarda üretildi ifşası

Fransız 5 aktivist Kovid-19 ile ilgili patent belgelerine ulaştı. Aktivistlerin sözcüsü, Facebook'tan yayınladığı videoda virüsün laboratuvarda üretildiğini ve patentinin de çok önceleri alındığını söyledi.

İddiayı dünya gündeminin ilk sırasına taşıyan da söz konusu iddianın patent numaraları oldu. Resmi olarak virüsün 2003 yılında tescillenmiş olduğu, covid ve sars karışımı olduğu iddia ediliyor.

5 Fransız aktivist tarafından yapılan ifşalara göre koronavirüsün aşısı da çoktan hazırlanmıştı. Hatta bu aşı denenmiş ve sonuç vermişti. Aşının kızamık aşısına benzer olduğu söyleniyor. Bugüne kadar Çin dahil hiç 0-9 yaş arası koronavirüsten ölüm olmaması da buna delil olarak gösterildi. Zira çocukların hepsi kızamık aşılı olduğundan virüs onları etkilemiyor.

Virüsü üreten ise Fransa'nın dünyaca ünlü bir enstitüsü. Eski Fransa Sağlık Bakanı'nın da ismi olayda geçiyor. Aktivist, dünyanın kandırıldığını söyleyerek virüsle ilgili bazı belgelerin silinmeden verdiği resmi internet sitelerinden indirilebileceğini ileri sürdü.