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Fatih Altaylı: TFF Başkanı'nın görevi bırakması lazım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Canlı yayında Terim'in test sonuçlarını Türkiye'ye duyuran Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının yankıları sürüyor.

Habertürk'teki canlı yayında Fatih Terim'in test sonuçlarını duyuran Fatih Altaylı, Merve Terim'in mesajını okuyarak Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) suçladı.

"Allah belanızı versin"

Fatih Terim ile bağlantı kurmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını söyleyen Altaylı, Galatasaray'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde Ümit Davala, Hasan Şaş ve bir oyuncunun da sonuçlarının pozitif çıktığını ifade etti.

Canlı yayında Merve Terim'in attığı, "Allah belanızı versin" paylaşımını okuyan Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

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