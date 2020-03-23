Can Ataklı'nın başörtüsü sözlerine büyük tepkiler yağdı!

Öğretmen de türbanlı. Anlatan da o. Bunu yapmaları bence yanlış. Şu anda okullarda türbanlı öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış.

Yani bana bunu, hele böyle özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü, türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var.

Ataklı sözlerini, "Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştireceğim tabii ki kardeşim. İlkokul öğrencilerinin tamamına... Türbanlı öğretmeni olan var olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun imaj olarak... Türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada yapmayın bari ya" şeklinde tamamladı.