SPOR

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması: "Bir hastalık belirtim yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, korona virüse dair herhangi bir semptomun kendisinde bulunmadığını ve yarın test yaptıracağını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi. Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı. Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini de belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs İstanbul'da trafik yoğunluğunu azalttı
Afganistan'da 4 NATO askerinde Kovid-19 tespit edildi
Yaşlı vatandaşla dalga geçmişti! Cezayı yedi
BM'den koronavirüse karşı Suriye genelinde tam ve acil ateşkes çağrısı
Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Arka Sokaklar 548. bölüm 2. fragmanı
Aras Bulut İynemli soruları yanıtladı Show Tv dizisi Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı
Mucize Doktor 28. bölüm 2. fragmanı
Öğretmen 4. bölüm 3. fragmanı
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu yapma nasıl olur?
Kuruluş Osman 16. bölüm 2. fragmanı
Hanta virüsü nedir hantavirüs bulacı mı beliritler neler?