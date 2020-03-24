DÜNYA

Donald Trump'a koronavirüs şakası

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Birx, ABD Başkanı Donald Trump'a hafta sonunda ateşi olduğunu söyledi. Trump, bir anda oradan uzaklaştı.

Beyaz Saray, ilginç anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü doktor Deborah Birx ile kameraların karşısına geçti.

Ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin son durum ve önlemlerden bahseden Deborah Birx, Trump'a virüs şakası yaptı.

"ATEŞİM VARDI" DEYİNCE...
Birx, "Cumartesi günü düşük derecede ateşim vardı." deyince, ABD Başkanı bir anda doktorun yanından uzaklaştı.

Daha sonra doktor Birx, test yaptığını ve negatif olduğunu belirtince, Trump derin bir nefes aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Afganistan'da 4 NATO askerinde Kovid-19 tespit edildi
BM'den koronavirüse karşı Suriye genelinde tam ve acil ateşkes çağrısı
Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Berat Albayrak'tan sağlık çalışanlarına performans ödemesi açıklaması
Kovid-19 salgını: ABD-Çin rekabeti propaganda savaşına dönüşüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emre Belözoğlu ve Radamel Falcao Coronavirüse (Covid-19) karşı aynı projede
Şeyma Subaşı'nın karantina günlüğü! Kendini temizliğe verdi
Aras Bulut İynemli soruları yanıtladı Show Tv dizisi Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp, intihara teşebbüs etti
Sosyal medyada 'TIK' soytarılığı Süleyman Soylu da isyan etti
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu yapma nasıl olur?
Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in sağlığı hakkında açıklama
Hanta virüsü nedir hantavirüs bulacı mı beliritler neler?