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Emre Belözoğlu ve Radamel Falcao Coronavirüse (Covid-19) karşı aynı projede

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak projesinde dünyaca ünlü futbolcuların yer alırken projede Emre Belözoğlu ve Radamel Falcao da bulunuyor.

FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (COVID-19) salgınına dikkat çekmek için ortak bir proje başlattı.

Her ülkeden dünyaca ünlü futbolcuların katıldığı farkındalık kampanyasında Türkiye’den Emre Belözoğlu da yer aldı.

Ünlü futbolcular, çektikleri videolarla koronavirüsle mücadele etmek için; el yıkama, öksürürken ağzı kapama, yüze dokunmama, fiziksel mesafeyi koruma ve evde kalma uyarılarına uymaları konusunda çağrıda bulundular.

Emre ve Falcao da var
Emre Belözoğlu ile Radamel Falcao da listede FIFA ve Dünya Sağlık Örgütü’nün organizasyonunda Türkiye’den Emre Belözoğlu da yer alırken, destek olan diğer ünlü futbolcular şöyle;

Sami El Jaber (Suudi Arabistan), Alisson Becker (Brezilya), Emre Belözoğlu (Türkiye), Jared Borgetti (Meksika), Gianluigi Buffon (İtalya), Iker Casillas (İspanya) Sunil Chhetri (Hindistan), Youri Djorkaeff (Fransa), Han Duan (Çin), Samuel Eto’o (Kamerun), Radamel Falcao (Kolombiya), Laura Georges (Fransa), Valeri Karpin (Rusya), Miroslav Klose (Almanya), Philipp Lahm (Almanya), Gary Lineker (İngiltere), Carli Lloyd (ABD), Lionel Messi (Arjantin), Mido (Mısır), Michael Owen (İngiltere), Ji-sung Parkı (Kore), Carles Puyol (İspanya), Célia Šašić (Almanya), Asako Takakura (Japonya), Yaya Touré (Fildişi), Juan Sebastián Verón (Arjantin), Sun Wen (Çin), Xavi Hernández (İspanya)

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