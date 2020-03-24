Sosyal medyada 'TIK' soytarılığı Süleyman Soylu da isyan etti

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılara sosyal medya soytarıları tarafından adeta işkence edilip sosyal medyada takipçi ve tıklanma yarışına girilmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isyan etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" paylaşımı yaptı. Soylu gibi binlerce sosyal medya kullanıcı da bu görüntülere isyan etti.

65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020

En büyük tepkiyi, yolda yürüyen yaşlı bir adama araç içinden yaşını sorup sonra da polismiş gibi davranarak "normalde cezai işlem uygulamamız gerekiyor" diye korkutan sosyal medya kullanıcısı çekti. Duyarlı bazı sosyal medya kullanıcıları o kullanıcıyı ifşa etti ve emniyete bildirdi.

LÜTFEN UNUTMAYIN... Yaşlılara sokağa çıkma yasağı virüs taşıdıkları için değil, virüs onlara çok daha çabuk ve kolay bulaştığı için getirildi....