Şeyma Subaşı'nın karantina günlüğü! Kendini temizliğe verdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yurt dışından gelenler için 14 gün karantina süresi belirlenmişti. Şeyma Subaşı da italya'dan gelen sevgiliyle birlikte 14 günlük karantinaya girdi.

Günlerdir evden çıkamayan Subaşı, sosyal medya hesabından, takipçilerine karantina videosu paylaştı.Kendini temizliğe veren Subaşı, elektrikli süpürgeyle temizlik yaptığı sırtada güneş gözlükleriyle poz verdi. Babası Acun ile birlikte Dominik'te bulunan kızı Melisa'yı çok özlediğini ifade eden Şeyma Subaşı, evde nasıl vakit geçirdiğini de yazdı.

"ESKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLARIMIZI İZLİYORUM"

İşte Subaşı'nın karantina günlüğü:

"Oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ama bu vesileyle sahip olduklarımız için şükretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İçinde kendimi izole edip uzun zamandır yapamadıklarımı yapıp, okuyamadığım kitapları okuyup kendime vakit ayırabileceğim bir evim olduğu için şanslı sayılanlardanım. Durum her geçen gün daha kötüye gitse de hala dışarıda bizim için çalışmak zorunda olanlar var.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm o insanların emekleri için minnettarım. Bu süre zarfı boyunca ben de uzun zamandır yapmadığım şeyler yaptım. Normalde de aşırı titiz biri olduğum için elimde süpürge-toz bezi gün boyu evimi temizledim, inanmazsınız ama çamaşır makinesinin tüm ayarlarını bu süre zarfında tamamen çözdüm. Evinde her gün çok daha fazlasını yapan herkesi şimdi daha iyi anlıyorum. Yemek konusunda şanslıyım neyse ki, Guido o konuda müthiş yetenekli. İş bölümümüzde onun görev alanı mutfak. Rutin ev işleriyle geçen günün sonunda 1-2 kadeh eşliğinde eski fotoğraf ve videolarımızı izliyorum.

En önemlisi de Melisa’yı çok özlüyorum. Melisa babasıyla Dominik’te. Orada mutlu ve güvende. Her gün facetime yapıyoruz keyfi çok yerinde. Benim için çok en önemli şey kızımın huzuru ve mutluluğu.