Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajları enerji ödemesinde erteleme olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." mesajını yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar ile video konferansında bir araya geldiği görülüyor. Erdoğan, "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile video konferansta bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından bu toplantıların görüntüleri de paylaşıldı.

Enerji ödemeleri ertelenebilir

Erdoğan, "Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir. Erteleme konumuz olabilir. Ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine takdir edersiniz ki çok daha zor günler geçirdik. Böyle bir şeye girmedik. Çünkü devlet sosyal devlettir. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bub konuda kararlı olacağız" dedi.

Okulların durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.