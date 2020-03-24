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CZN Burak'ın oyuncak koleksiyonu görenler şaşkına döndü

Çektiği yemek videolarıyla adını duyuran CZN Burak lakaplı fenomen Muhammed Burak Özdemir, YouTube kanalından evini gösterdiği bir videosunu paylaştı. Fenomenin oyuncak koleksiyonu ise herkesi şaşkına çevirdi.


Büyük boyutta yaptığı yemeklerle sosyal medya kısa sürede fenomen olan birçok restoranı bulunan CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir, YouTube kanalından evini gezdirdiği bir video paylaştı. Yemek yapmaya olan merakıyla tanınan Özdemir'in oyuncak koleksiyonu görenlerin ağzını açıkta bıraktı.

Evinde binlerce oyuncak var

Takipçilerinin isteği üzerine evini gezdiren CZN Burak, bu zamana kadar bilinmeyen oyuncak koleksiyonundan bahsetti. Bu yaşına kadar aldığı her oyuncağı biriktiren Burak'ın evinin her köşesinde ayrı bir oyuncağı bulunuyor. Büyük ve küçük olmak üzere binlerce oyuncağı bulunan fenomen, oturma odası dahil olmak üzere evin her yerini oyuncakla doldurmuş. Burak'ın oyuncaktan adım atılamayacak hale gelen odasına gören hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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