Türk Bilim insanlarının ürettiği kit 10-20 dakikada sonuç veriyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip korona virüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara’da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19’un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Araştırmacı Doktor ve Genetik Mühendisi Senem Şimşek, öncesinde farklı alanlarda yerli üretim yaptıklarını ve korona virüs gündeminden dolayı birikimlerini sağlık alanına da taşımaya karar verdiklerini belirtti.

Korona virüsün dünyada ilk göründüğü andan itibaren çalışmalara başladıklarına işaret eden Şimşek, “Aralık ayında bizler bir kit geliştirdik. Hepsini Türkiye’de bu kendi laboratuvarlarımızda geliştirdik. Kesinlikle vakalar daha Türkiye’ye gelmedi ama bizler hem kendi milletimize hem de dünya sağlığına hizmet etmek üzere zaten gönüllü neferlerdik. Çalışmalarımıza bu şekilde devam etme kararı aldık. Şu anda bizler diğer çalışmalarımız devam ederken korona virüs üzerinde de çalışmaları başlattık” diye konuştu.

Haftada 30 bin kit üretiliyor

Haftada 30 bin tanı kiti üretimi yaptıklarını aktaran Şimşek, bu üretimin tüm aşamalarını kendi laboratuvarlarında bulunan özel cihazlar ile sürdüklerini belirtti. Yerli üretimin önemine dikkat çeken Şimşek, “Bizler de kendi kitlerimizi oluşturursak hem bir dahaki salgınlarda deneyimizi yapmayı halkımızla paylaşmak istedik hem de zamanında üretim yapılır ve zamanında testler gerçekleştirilirse dışarıya bağımlılık söz konusu bile olmayacaktır. Bu düşünceden harekete çıktık” dedi.