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Evinde kal şarkısı yaptılar! Bu korana videosu çok beğenildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 11 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, şarkılara konu oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar koronavirüs ile ilgili şarkılar seslendirip sosyal medya ile paylaştı. Bu şarkılardan bir tanesi de evinde kal şarkısını Koronavirüse uyarlamak oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, pek çok önlemin alınmasına sebep oldu. Koronavirüsten korunma kapsamında pek çok şirket evden çalışma kararı aldı, zorunlu olmadıkça 'evde kal' çağrısı yapıldı. 11 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, şarkılara da konu oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar koronavirüs ile ilgili şarkılar seslendirip sosyal medya ile paylaştı.

Bir grup gençte bu akıma ayak uydurdu ve 'Yanımda Kal' şarkısını kornavirüse uyarlardı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

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