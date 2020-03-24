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Ebru Polat yaşlı adamı çekenlere isyan etti!

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti. O çirkin paylaşıma bir teki de Ebru Polat'tan geldi. Polat açıklamasında "vicdansızlar" diyerek isyan etti.

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti. 

Ebru Polat da o video sonrası tepkisini ortaya koydu. Polat önce "evde sıkılıyorum diye şımarıklık yapanlar herkesin eşit olması adil bence ben eşitliği seviyorum" dedi.

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