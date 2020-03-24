DÜNYA

İspanyol doktor göz yaşları içinde koronavirüs nedeniyle korkunç çöküşü anlattı

Koronavirüs salgını İspanya'da sağlık sistemini çökertti. İspanyol bir doktor, yaşananları gözyaşları içinde anlattı: "Solunum cihazlarını yaşlı hastalardan söküp gençlere taktık, yaşlılara da acısız ölsünler diye iğne yaptık..."

Dünyanın 168 ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19), İspanya'da 2 bin 311 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İspanya sağlık sistemi resmen çöktü. İspanya Savunma Bakanı, "Asker sokağa indi, girdiği evlerde yalnız başına ölen yaşlıların cesetlerini buluyor" itirafında bulundu. Tüyler ürperten bir başka itiraf ise İspanyol bir doktordan geldi. 

İspanyol doktor, kamera karşısına geçti ve gözyaşları içinde korkunç gerçeği itiraf etti: “Hastanelerde solunum cihazı sayısı yeterli değil. Biz de yaşlı hastalardan solunum cihazlarını söküp, genç hastalara takmak zorunda kaldık. Yaşlı hastalar acı çekerek ölmesinler diye sakinleştirici iğne yaptık.”

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