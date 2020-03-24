İngiltere'de koronayı yenen Sude Şensoy hastalığı anlattı

Dünya çapında yayılımını sürdüren ve binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili önlemler alınmaya devam ederken, virüse yakalanan hastalardan da iyi haberler geliyor.

Ölümcül virüsü yeneler arasında Türkler de bulunuyor. O kişilerden biri de virüse İngiltere'de yakalanan Türk vatandaşı Sude Şensoy.Şensoy, virüsle mücadele sırasında yaşadıklarını tek tek anlattı.

Ateşle başladı koronadan hiç şüphelenmedim

Ateşle başlayan sürecin başında koronavirüsün aklına gelmediğini belirten Sude Şensoy şunları söyledi:

"3 gün kadar böyle sürdü ve ben kendim de çok biliyormuş gibi bir tanı koyup mikrobik bir rahatsızlık olduğunu düşündüm. Sonra burada bazı yasaklar vardı, hastanelere gitmemize, aramamıza bile bazı kısıtlamalar getirilmişti. Geçen cuma günü de bir şekilde onlara ulaştım, eve geldiler. Ben koronavirüsten açıkçası hiç şüphelenmemiştim, çok şaşırdım. Bu süreci herkes nasıl atlattığımı soruyor, çok hızlı geçtiği için herkes çok şaşkın. Ben de çok şaşkınım. Bu kadar çabuk nasıl iyileştiğimi ben de bilmiyorum. Ciddi anlamda solunum problemim vardı, şu an çok iyiyim."

14 gün beni izole ettiler

İngiltere'de ağır solunum sıkıntısı yaşamayanlar dışında diğerlerinin hastaneye gitmemesi yönünde çağrı yapıldığını vurgulayan Şensoy, doktorların evde kendisini kontrol ettiğini anlattı:

"Birçok vaka test dahi edilmiyor. Bunu şikayet için söylemiyorum. Ağır derecede bir solunum probleminiz yoksa bizi aramayın deniliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum, doktorlar geldiler ve yarım saat boyunca ciddi bir şekilde kontrolden geçtim yani öyle çok kolay olmadı şikayet de etmeyeyim beni bu konuda mahcup ettiklerini söylemek isterim. Bana şu söylendi, 'Birkaç gün içerisinde muhtemelen iyileşme göstereceksin.' Bana özel bir numara verildi, 'Tekrar bizi arayabilirsin' dediler. 'İyileşince ne yapacağım' dedim. 'Ne zaman bulaştığını bilmiyoruz, ama ateşin başladığı günden itibaren 14 gün gibi düşün 14 gün kendini izole bir şekilde evde tut' dediler."