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EBA TV’deki öğretmenden şaşırtan sözler!Ne açıklıyorsun, anlat geç

Corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk yayınında, montajda kesip atmayı unuttuğu bölüm gündem oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin yaşadığı dil sürçmesinden sonra, "Yahu ne açıklıyorsun, anlat geç" sözleri tepki çekti.

Uzaktan eğitimin ilk yayınını gerçekleştiren EBA TV’de Adnan Menderes'in idamı, Selahattin Eyyubi belgeselinde kafa kesme ve bıçaklama görüntülerinden sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin sözleri de sosyal medyada gündem oldu.

Derse kaldığı yerden devam etti

İnançla ilgili felsefi konuların işlendiği derste, “Geçmişten günümüze bilimsel gelişmelerin iddialarına rağmen insanlığın bu ihtiyaçları giderilememiş ve inanma ihtiyacı ortadan kaldırılamamış” cümlesini kurarken dil sürçmesi yaşayan öğretmen, “Yahu ne açıklıyorsun, anlat geç” ifadelerini kullandıktan sonra, derse kaldığı yerden devam etti.

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