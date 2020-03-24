İstanbul'dan korkutan iki görüntü sokakta can verdiler

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, sosyal medyaya zaman zaman korkutan görüntüler düşüyor. Az önce sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda yaşlı bir adamın İstanbul Pendik ve Eminönü'nden iki görüntü düştü. Pendik'teki bir meydanda çekillen görüntüde yaşlı bir adamın bank üstünde otururken can verdiği görülürken, Eminönü'nde gene yaşlı bir adamın yol ortasında hayatını kaybettiği görülüyor.