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İstanbul'dan korkutan iki görüntü sokakta can verdiler

Sosyal medyada yayınlanan İstanbul Pendik ve Eminönü'nden iki görüntü görenleri korkuttu. Sokak ortasında yaşlı iki insan hayatını kaybetti.

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, sosyal medyaya zaman zaman korkutan görüntüler düşüyor. Az önce sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda yaşlı bir adamın İstanbul Pendik ve Eminönü'nden iki görüntü düştü. Pendik'teki bir meydanda çekillen görüntüde yaşlı bir adamın bank üstünde otururken can verdiği görülürken, Eminönü'nde gene yaşlı bir adamın yol ortasında hayatını kaybettiği görülüyor.

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