POLİTİKA

MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:"(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."

Akar:"(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

Akar:"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." açıklamarını yaptı.

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