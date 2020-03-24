MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında KOMMER kuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:"(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."

Akar:"(Kovid-19 ile mücadele)Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

Akar:"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." açıklamarını yaptı.