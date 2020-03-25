DÜNYA

Trump'tan şok Türkiye iddiası 'Kürtlerle anlaşma imzalandı'

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler ama anlaştılar" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme dair Fox News kanalına sunucu Bill Hemmer'a başta dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını olmak üzere bir dizi gündem başlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, röportajın bir kısmında Türkiye'den "Bana bir iyilik yapın. Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" talebinde bulunduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'yi seven biri" diye bahseden Trump, hem Erdoğan'ın hem de Kürtlerin başta bu talebi kabul etmediğini belirtti.

ABD Başkanı, tarafların sonrasında anlaşma imzaladığını kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verilecek
Mekke ve Medine koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatılıyor
Sınırlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı
ABD'de koronavirüs hastalarına C vitamini tedavisi
RTÜK'ten koronavirüs uyarılarını dikkate almayan kanallara ceza!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ürküten videolara Bakan Koca'dan yalanlama
Hekimoğlu 14. bölüm fragmanı
Bala Hatun kim Osman Gazi'nin eşleri kaç tane ilk eşi kimdir?
Tutunamayanlar 12. bölüm fragmanı
Gel Dese Aşk 4. bölüm fragmanı
Dündar Bey ölümü nasıl Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir?
Babil 10. bölüm 2. fragmanı
Zöhre Hatun kimdir tarihte yeri var mı Kuruluş Osman Zöhre Hatun kimdir?