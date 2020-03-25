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Tutunamayanlar 12. bölüm fragmanı

Tutunamayanlar dizisi 12. yeni bölümüyle 31 Mart 2020 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Tutunamayanlar'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tutunamayanlar 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tutunamayanlar'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tutunamayanlar 31 Mart 2020 Salı akşamı TRT 1'de...

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur.

Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.

İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır.

İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

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