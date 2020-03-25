MEDYA

Babil 10. bölüm 2. fragmanı

Babil dizisi 10. yeni bölümüyle 27 Mart 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Babil'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Babil 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Babil 27 Mart 2020 Cuma akşamı Star'da...

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hadi Özışık'tan Can Ataklı ve Rahmi Turan yorumu
Ürküten videolara Bakan Koca'dan yalanlama
MHP'li Akçay dayağın fotoğrafını paylaştı
Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Avrupa’da koronavirüs nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti
İstanbul'daki utandıran görüntüye gözaltı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 38. bölüm fragmanı
Nevşehir’de dezenfekte seferberliği sürüyor
Aras Bulut İynemli soruları yanıtladı Show Tv dizisi Çukur'un oyuncuları canlı yayın yaptı
60 saniyede bugün (24 Mart 2020)
AK Parti ile İYİ Parti arasında TBMM'de maskeli infaz görüşmesi
Vakıfbank kredi erteleme başvurusu yapma nasıl olur?
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Hanta virüsü nedir hantavirüs bulacı mı beliritler neler?