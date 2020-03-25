Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan, Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgını ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Ceyhan, Koronavirüs ile mücadelenin sadece Türkiye’ye bakarak değerlendirilemeyeceğini ve Türkiye hakkında bir şey söylemek için diğer ülkelere bakmanın daha yararlı olacağının belirterek, “Bu işi bir kontrol eden ülkeler oldu Çin, Güney Kore, Japonya gibi. Birden bire vakalar arttı. Şuanda ciddi artışın devam ettiği ülkeler var ki sayı olarak İtalya fazla gözüküyor ancak artış potansiyeli olarak da ABD günlük artışların en çok olduğu ülke. Onu İran, İspanya ve Fransa takip ediyor. Bir de bizim gibi yeni başlayan ve vaka sayıların arttığı ülkeler var. Türkiye burada ortada bir yerdedir. Henüz biz salgının başındayız. Bütün dünyada bu böyle. Şu anda dünya nüfusunun sadece milyonda 40’ı bu virüste pozitif bulunuyor. Halbuki salgının bitebilmesi için etkili bir aşı bulunmazsa ve ya virüs bir mutasyona uğrayarak bulaşıcılık özelliğini kaybetmezse dünya nüfusunun yarıya yakınının enfekte olması lazım” şeklinde konuştu.